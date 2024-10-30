تقدر بالمليارات، كلب يرث ثروة رجل أعمال هندي بعد وفاته (صور)

توفي رجل الأعمال الهندي الملياردير راتان تاتا، الذي قاد مجموعة تاتا العريقة، عن عمر يناهز 86 عامًا، تاركًا خلفه ثروة تقدّر بـ91 مليون جنيه إسترليني.

وفقًا لوصيته، حصل كلبه الراعي الألماني "تيتو" على "رعاية غير محدودة"، بينما وُزعت باقي الثروة بين خادمه الشخصي، كونار سوبياه، وطاهيه، راجان شو، دون توضيح للمبالغ المخصصة لكل منهما.

ولم يتزوج تاتا أو ينجب أطفالًا، ما جعله يختار أصدقاءه المقربين ورعاية كلبه في توزيع ثروته.

وأكد صديقه المقرب سوهيل سيث أن المبلغ الممنوح للثلاثة يعد سخيًا، حيث سيضمن لهم العيش دون الحاجة للعمل مرة أخرى.

وبحسب موقع "ذا صن"، تعد مجموعة تاتا، التي أسسها جد تاتا الأكبر، واحدة من أكبر الشركات في الهند، بإيرادات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار.

عُرف تاتا بأعماله التجارية الناجحة، بما في ذلك استحواذاته على شركات مشهورة مثل جاكوار ولاند روفر.

ودخل تاتا مستشفى "بريتش كاندي" في مومباي قبل أن يُتوفَّى في 10 أكتوبر، حيث نعت الحكومة الهندية تاتا كقائد ذي رؤية وإنسان رحيم.

ولد راتان نوال تاتا في 28 ديسمبر 1937 في مومباي بالهند، وتلقى تعليمه في مدرسة كامبريدج بنفس المدينة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة كورنيل في عام 1962، والتحق لاحقا ببرنامج الإدارة المتقدمة في كلية هارفارد للأعمال.

وبدأ راتان تاتا مسيرته المهنية في مجموعة "تاتا" عام 1961، حيث تولى العديد من المناصب في الشركات المختلفة داخلها، واكتسب خبرة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة السيارات، والاتصالات، وتولى قيادة المجموعة الهندية العملاقة في عام 1991 واستمر في إدارتها حتى عام 2012، ليتحول إلى أحد أبرز القادة في عالم الأعمال في الهند والعالم.