وفاة الفنان مصطفى فهمي، ما المرض الذي تسبب في وفاته وأهم أعراضه

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وكان الفنان مصطفى فهمي في أغسطس الماضي خضع لإجراء دقيقة بالمخ بعد تعرضه للإصابة بورم في المخ.

سبب وفاة الفنان مصطفى فهمي

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أسباب الإصابة بأورام المخ وأهم أعراضها وكيف يمكن اكتشافها مبكرًا.

مصطفى فهمي، فيتو

وأورام المخ لها نوعين إما حميدة، وإما خبيثة والنوع الحميد منها ينمو ببطء، ولا ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم مقارنة بالأورام الخبيثة.

وقد لا تسبب الأورام الحميدة أي أعراض أو مشاكل طويلة الأمد ما لم تنمو بشكل كبير بما يكفي للضغط على مناطق أخرى من المخ.

وبحسب web MD حوالي ثلث أورام المخ خبيثة، وهذا يعني أنها قد تنمو بسرعة ولها حدود غير منتظمة وتنتشر بسهولة إلى الأنسجة المحيطة وأجزاء أخرى من الجسم.



عوامل خطر تزيد نسبة الإصابة بورم المخ

في معظم الأحيان، لا يستطيع الأطباء تحديد أسباب ورم المخ ولكن يوجد عوامل خطورة منها:



١- التاريخ العائلي: ترتبط بعض أورام المخ ببعض الحالات الوراثية النادرة مثل الورم العصبي الليفي.



٢- العمر: الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عامًا الفئة السكانية الأكثر عرضة للإصابة بورم في المخ.



٣- التدخين.

أورام المخ، فيتو



ما أعراض أورام المخ؟

تتميز أورام المخ بمجموعة من الأعراض التي تختلف حسب مكان الورم ونوعه وحجمه وقد لا تظهر أي أعراض على أورام المخ البطيئة النمو.

قد تشمل الأعراض:

١- الصداع - غالبًا ما يكون هذا هو أول أعراض ورم المخ

٢- مشاكل في التوازن

٣-ضعف في جانب واحد أو جزء من الجسم

٤- الغثيان والقيء



٥- الارتباك والنعاس والتعب



٦- الدوخة أو فقدان الوعي



قد يواجه المريض تغييرات في:

الرؤية والسمع والقدرة علي الكلام

تغيرات في حاسة الشم أو التذوق عند تأثير الورم علي أماكن حواس الشم والتذوق في المخ.



كيف يتم تشخيص أورام المخ؟

يذهب العديد من المرضى المصابين بورم المخ إلى الطبيب بعد ظهور اعراض الصداع المستمر الذي لا يشفي نهائيًّا.

ويبدأ طبيب المخ والأعصاب بطلب إجراء فحص بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي للدماغ للبحث عن الورم.

ويوجد تحاليل للدم للكشف عن الأورام.

ويمكن استخدام فحص التصوير المقطعي البوزيتروني حيث يفحص هذا الفحص الجسم بالكامل لمعرفة ما إذا كان الورم قد انتشر أم لا.



خزعة جراحية - حيث يتم إزالة جزء صغير من الورم أثناء التخدير، لفحصه تحت المجهر.