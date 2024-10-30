الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاحية الدوري المصري وظهور جديد لـ صلاح

فريق ليفربول الإنجليزي،
فريق ليفربول الإنجليزي، فيتو

تقام خلال اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في إفتتاح الدوري المصري ومواجهات الدوري الإيطالي وكأس كاراباو إنجلترا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

حرس الحدود × سموحة - الساعة 5 مساء - قناة Ontime sports 1

طلائع الجيش × المصري - الساعة 8 مساء - قناة Ontime sports 1

المصري البورسعيدي، فيتو
المصري البورسعيدي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين

الجبلين × الاتفاق - الساعة 6:5 مساء

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين 

الجبلين × الاتفاق - الساعة 6:5 مساء 

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو

برايتون × ليفربول - الساعة 10:30 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

مانشستر يونايتد × ليستر سيتي - الساعة 10:45 مساءة- قناة بى ان سبورت 4 HD

أستون فيلا × كريستال بالاس - الساعة 10:45 مساءا 

بريستون نورث × أرسنال - الساعة 10:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD 

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي - الساعة 10:45 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي - الساعة 11:15 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي

إمبولي × إنتر ميلان - الساعة 8:30 مساءا - قناة Starz Play App

فينيزيا × أودينيزي - الساعة 8:30 مساءا 

أتالانتا × مونزا - الساعة 10:45 مساء

يوفنتوس × بارما - الساعة 11:15 مساء - قناة Starz Play App

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا

إنتراخت فرانكفورت × مونشنجلادباخ - الساعة 8 مساءا - قناة دبي الرياضية

ماينز × بايرن ميونيخ - الساعة 10:45 مساءا - قناة دبي الرياضية

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الدوري المصري الدوري الإيطالي كأس كاراباو كأس ألمانيا مواعيد مباريات اليوم

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