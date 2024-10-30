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رياضة

اليوم، انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025

فريق طلائع الجيش،
فريق طلائع الجيش، فيتو

الدوري الممتاز، تنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدا لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025 


مباراتان في إفتتاح الدوري الممتاز

ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقى حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءا، والتي تقام بإستاد حرس الحدود بالأسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءا، وتقام على استاد السويس الجديد.

حكام مباراتي اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـاتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز. 

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو

مباراة حرس الحدود أمام سموحة

المباراة يديرها حمادة القلاوي كحكم ساحة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وأحمد رشدي “حمين مساعدين وأحمد ناجي ”حكم رابع" ومحمود الدسوقي “حكم فيديو” وشريف عبدالله “مساعد حكم فيديو”.

مباراة طلائع الجيش والمصري

يديرها طارق مجدي كحكم ساحة ويعاونه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان “حكمين مساعدين” ومحمود رشدي “حكم رابع” ومحمد الحنفي “حكم فيديو” وهاني خيري "مساعد حكم فيديو".

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