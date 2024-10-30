فتحت ملفات قديمة لـ حزب الله، واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن تفجير طائرة بنما

فتحت الولايات المتحدة الأمريكية ملفات قديمة ضد حزب الله اللبناني وعرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن تفجير طائرة في بنما عام 1994 نسبته إلى حزب الله اللبناني وأدى حينها إلى مقتل 21 شخصا.

وكانت طائرة الرحلة رقم 901 لشركة آلاس شيريكاناس قد انفجرت في الجو بعد إقلاعها من مطار في مدينة كولون في بنما حيث قُتل جميع ركابها ومعظمهم من أفراد الجالية اليهودية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وبينهم ثلاثة أمريكيين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في بنما "قدّر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي أن حزب الله مسؤول عن تفجير الطائرة إيه سي 901".

وأضاف البيان "في أعقاب الهجوم، تم تحديد شخص يدعى علي حوا جمال، قُتل أيضا في التفجير، على أنه المشتبه به الذي حمل القنبلة على متن الطائرة".

ورحب أقارب الضحايا بهذه الخطوة.

وقالت آنا كارينا سميث كاين حفيدة أحد الضحايا لوكالة فرانس برس "معرفة أن الولايات المتحدة ونظام العدالة العالمي لم ينسوا هذه القضية، أمر بالغ الأهمية".

أضافت "كان يوما مأسويا للغاية من الألم الذي لا يوصف لأسر الضحايا. ونأمل في مرحلة ما أن يتم تقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة".

واندلعت حرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل الشهر الماضي بعد نحو عام من تبادلهما إطلاق النار عبر الحدود. وصعدت إسرائيل من غاراتها الجوية ضد معاقل الحزب المدعوم من إيران وأرسلت قوات برية إلى لبنان.