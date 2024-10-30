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محافظات

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

مصرع 3 أشخاص بالمدفن
مصرع 3 أشخاص بالمدفن الصحي بالخانكة، فيتو

أمر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لشؤون البيئة ومديرية الصحة، لمراجعة الإجراءات الواجب اتباعها في النواحي الصحية والإدارية بالمدفن الصحي بعرب العليقات بـالخانكة بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، بالإضافة إلى مراجعة آليات العمل داخل المدفن  وتحديد أي مقصرين في حالة وجودهم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

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ارتفاع عدد ضحايا المدفن الصحي بعرب العليقات بالخانكة

أكد مصدر طبي بمحافظة القليوبية ارتفاع عدد ضحايا حادث المدفن الصحي بعرب العليقات الخانكة إلى 3 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بإصابته داخل مستشفى بنها العام ووفاة اثنين آخرين  بمستشفى الدمرداش، فيما يخضع مصاب واحد للعلاج يدعى “حماد. ا”،  بإصابة خطرة بمستشفى الدمرداش. 

مصرع 3 أشخاص بالمدفن الصحي بعرب العليقات الخانكة

لقي 3 أشخاص  مصرعهم  بمقلب القمامة العمومي بعرب العليقات التابع لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية على الرغم من قرار محافظ القليوبية بإغلاق أكبر مقلب للقمامة في عرب العليقات وافتتاح مقلب جديد بالعبور. 

 

سقطت عليهم مواد كيماوية، مصرع 3 أشخاص بعرب العليقات 

تلقى رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغًا من الأهالي مفاده وفاة شخصين قبل أن يرتفع عددهم إلى ثلاثة أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية بمقلب للقمامة في عرب العليقات دائرة المركز، حيث سقطت عليهم كمية من المواد الكيماوية وحدث لهم تهيج حاد في الجهاز التنفسي الاختناق، وانتفاخ في الجسم.

 

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المدفن الصحي بالخانكة المدفن الصحي بعرب العليقات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية مستشفى الدمرداش مستشفي بنها العام الخانكة

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