الساعات الأخيرة في حياة مصطفى فهمي قبل رحيله

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكد مقربون من الفنان مصطفى فهمي أن الأيام الأخيرة كانت حالته تتحسن للأفضل، ولكن منذ بداية أمس بدت عليه علامات التعب مرة أخرى.

وأكد أن الساعات الأخيرة في حياته شهدت تدهورًا كبيرًا في صحته، وكانت أسرته تريد نقله إلى المستشفى ولكن لم يسعفها الوقت، وصعدت روحه لخالقها.



وأجرى فهمي العملية الجراحية دون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات، وكان من المقرر أن يجري بعض الفحوصات بعد شهر من الآن كي يتم الاطمئنان على نسبة نجاح العملية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كان مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن آخر أعماله أيضا فيلم أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.