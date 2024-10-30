الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الساعات الأخيرة في حياة مصطفى فهمي قبل رحيله

مصطفى فهمي، فيتو
مصطفى فهمي، فيتو

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكد مقربون من الفنان مصطفى فهمي أن الأيام الأخيرة كانت حالته تتحسن للأفضل، ولكن منذ بداية أمس بدت عليه علامات التعب مرة أخرى.

وأكد أن الساعات الأخيرة في حياته شهدت تدهورًا كبيرًا في صحته، وكانت أسرته تريد نقله إلى المستشفى ولكن لم يسعفها الوقت، وصعدت روحه لخالقها.


وأجرى  فهمي العملية الجراحية دون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات، وكان من المقرر أن يجري بعض الفحوصات بعد شهر من الآن كي يتم الاطمئنان على نسبة نجاح العملية.
 

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كان مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

 

ومن آخر أعماله أيضا فيلم أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصطفي فهمي وفاة مصطفي فهمي مرض مصطفي فهمي اخبار الفن حسين فهمي

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى فهمي، ما المرض الذي تسبب في وفاته وأهم أعراضه

الكرتونة وصلت 114 جنيهًا، انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء

حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى

أخبار مصر: وفاة الفنان مصطفى فهمي، إحصائية صادمة عن عدد المصريين العاملين بالكويت، تفاصيل كارثة المدفن الصحي بالخانكة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

مصر تستعين بالإمارات في مشروعات تطوير المنظومة التعليمية

راح زمن الشقاوة، رحيل مصطفى فهمي يبكي الشارع المصري

منوعات

المزيد

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

تقدر بالمليارات، كلب يرث ثروة رجل أعمال هندي بعد وفاته (صور)

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شكل الشيطان وعلاقته بشجرة الزقوم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads