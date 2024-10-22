أخبار الفن اليوم: هنيدي يحتفل بخطبة ابنته نوفمبر المقبل.. باسم يوسف ضيف بيرس مورجان من لندن.. تفاصيل أبرز حفلات النجوم بدبي قريبا
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استعداد الفنان محمد هنيدي للاحتفال بخطبة ابنته الكبرى.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل
يحتفل الفنان محمد هنيدي بخِطبة ابنته الكبرى فاطمة في الأول من شهر نوفمبر المقبل على شاب من خارج الوسط الفني.
غدا، باسم يوسف ضيف بيرس مورجان من لندن
يحل الإعلامي باسم يوسف غدا ضيفا على المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان من العاصمة الإنجليزية لندن.
كارول سماحة عن جرائم الاحتلال: ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير
أعربت الفنانة كارول سماحة عن حزنها تجاه الأحداث الدامية التي تمر بها بلدها لبنان هذه الفترة، والقصف الذي تتعرض له من قبل قوات العدو الصهيوني.
"الأبطال" أبرزها، 5 أفلام جديدة تعرض على شاشة الوثائقية الليلة
تستعد شاشة الوثائقية لعرض سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية على مدار ساعات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.
“عاشق” يترك صدارة البوكس أوفيس لـ“إكس مراتي”
حقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم أمس الإثنين إيرادات بلغت 129,881 جنيه، متراجعا عن صدارة البوكس أوفيس واحتل المرتبة الثانية بين الأعمال المعروضة معه، بينما جاء فى المرتبة الأولي فيلم “إكس مراتي”.
بروفات مكثفة واستعدادات ضخمة لحفل “روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب” بموسم الرياض
بدأت الاستعدادات والبروفات المكثفة لانطلاق احتفالية ضخمة على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب"، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.
بوسترات أبطال المسلسل السعودي خريف القلب (صور)
طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال المسلسل السعودي خريف القلب، والذي يعد أول عمل السعودي مقتبس من الدراما التركية، ويشارك به نخبة من ألمع النجوم في مقدمتهم إلهام علي.
شيرين وأنغام ونجوى كرم، تفاصيل أبرز حفلات النجوم بدبي قريبا
حفلات دبي ، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، على فترات متقاربة لباقة من النجوم من مصر والوطن العربي.
أرقام كبيرة، تفاصيل وأسعار حفلات عمرو دياب المقبلة بالكويت والقاهرة
يعيش الهضبة عمرو دياب حالة من الانتعاش الفني، خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يستعد لثلاث حفلات غنائية، منها حفل بالقاهرة.
أصالة تحيي حفلا في الكويت 29 نوفمبر
تحيي المطربة أصالة حفلا غنائيا في الكويت يوم 28 نوفمبر المقبل.
خطة جديدة لـ مصطفى حجاج بعد إنهاء التعاقد مع هاني محروس
انتهى الفنان مصطفى حجاج، من وضع خطة جديدة، بعد إنهاء التعاقد مع المنتج هاني محروس، بالتراضي بين الطرفين.
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