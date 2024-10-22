الأربعاء 23 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: هنيدي يحتفل بخطبة ابنته نوفمبر المقبل.. باسم يوسف ضيف بيرس مورجان من لندن.. تفاصيل أبرز حفلات النجوم بدبي قريبا

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استعداد الفنان محمد هنيدي للاحتفال بخطبة ابنته الكبرى.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل

 

يحتفل الفنان محمد هنيدي بخِطبة ابنته الكبرى فاطمة في الأول من شهر نوفمبر المقبل على شاب من خارج الوسط الفني.

 

غدا، باسم يوسف ضيف بيرس مورجان من لندن

 

يحل الإعلامي باسم يوسف غدا ضيفا على المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان من العاصمة الإنجليزية لندن.

 

كارول سماحة عن جرائم الاحتلال: ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير

 

أعربت الفنانة كارول سماحة عن حزنها تجاه الأحداث الدامية التي تمر بها بلدها لبنان هذه الفترة، والقصف الذي تتعرض له من قبل قوات العدو الصهيوني.

 

"الأبطال" أبرزها، 5 أفلام جديدة تعرض على شاشة الوثائقية الليلة

 

 تستعد شاشة الوثائقية لعرض سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية على مدار ساعات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.

 

“عاشق” يترك صدارة البوكس أوفيس لـ“إكس مراتي”

 حقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم  أمس الإثنين إيرادات بلغت 129,881 جنيه، متراجعا عن صدارة البوكس أوفيس واحتل المرتبة الثانية بين الأعمال المعروضة معه، بينما جاء فى المرتبة الأولي فيلم “إكس مراتي”.

 

 

بروفات مكثفة واستعدادات ضخمة لحفل “روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب” بموسم الرياض

 

بدأت الاستعدادات والبروفات المكثفة لانطلاق احتفالية ضخمة على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب"، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة   عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

 

بوسترات أبطال المسلسل السعودي خريف القلب (صور)

 

 طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال المسلسل السعودي خريف القلب، والذي يعد أول عمل السعودي مقتبس من الدراما التركية، ويشارك به نخبة من ألمع النجوم في مقدمتهم إلهام علي.

 

 

شيرين وأنغام ونجوى كرم، تفاصيل أبرز حفلات النجوم بدبي قريبا

 

حفلات دبي ، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، على فترات متقاربة لباقة من النجوم من مصر والوطن العربي. 

 

 

أرقام كبيرة، تفاصيل وأسعار حفلات عمرو دياب المقبلة بالكويت والقاهرة

 

يعيش الهضبة عمرو دياب حالة من الانتعاش الفني، خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يستعد لثلاث حفلات غنائية، منها حفل بالقاهرة.

 

أصالة تحيي حفلا في الكويت 29 نوفمبر

 

تحيي المطربة أصالة حفلا غنائيا في الكويت يوم 28 نوفمبر المقبل.

 

خطة جديدة لـ مصطفى حجاج بعد إنهاء التعاقد مع هاني محروس

 

انتهى الفنان مصطفى حجاج، من وضع خطة جديدة، بعد إنهاء التعاقد مع المنتج هاني محروس، بالتراضي بين الطرفين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي ابنة محمد هنيدي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة ثلاثي الفريق

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

الحرس الثوري الإيراني يرفض مغادرة جزر الإمارات المحتلة: ملكنا والحديث عنها يجر المنطقة للهاوية

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

بهاتريك فينيسيوس، ريال مدريد يحول تأخره أمام دورتموند للفوز 5-2 بدوري أبطال أوروبا (صور)

منوعات

المزيد

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المركب في المنام وعلاقته بالاستهتار وعدم تحمل المسئولية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

المزيد
الجريدة الرسمية