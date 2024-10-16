بمشاركة باسم يوسف، انطلاق "أرابز جوت تالنت" في موسمه السابع (بث مباشر)

انطلق منذ قليل برنامج أرابز جوت تالنت بموسمه السابع بمشاركة باسم يوسف، ويتيح موقع “فيتو” خدمة البث المباشر لمتابعة القراء والمشاهدين الفقرات التي تحمل الفكاهة والإثارة من خلال عدد من المواهب.

وينتظر الجمهور انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.



برنامج Arabs Got Talent



برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

وتدور حلقات البرنامج بشكل عام على صعود المتسابقين على المسرح لتقديم مواهبهم على الهواء مباشرة، والبرنامج مقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المقابلات وتجارب الأداء، والمرحلة الثانية مرحلة التشاورات، والثالثة مرحلة النصف نهائيات، وأخيرا المرحلة النهائية.

ومن أبرز المواهب التي شاركت في برنامج Arabs Got Talent هي ثناء حفيدة أم كلثوم، وكانت مفاجئة للبعض.