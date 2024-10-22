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ثقافة وفنون

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في القاهرة، تصل إلى 20 ألف جنيه

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة وذلك يوم 11 نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

حفل عمرو دياب في القاهرة 

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

كما يحيي النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًّا جديدًا، مساء يوم 30 نوفمبر المقبل، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أقيم بسفح الأهرامات وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أنه قرر اعتزال الغناء في الأفراح، بعد أزمة صفعه لأحد المعجبين، حاول التقاط صورة تذكارية معه أثناء غنائه بأحد الأفراح.

وأضاف المصدر أنه نظرًا للصداقة القوية التى تربط عمرو برجل الأعمال باسل سماقية، وافق على إحياء حفل زفاف ابنته بشكل استثنائي.

وحصل عمرو على مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وهو ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، نظير الغناء بالحفل.

 

وقدم الهضبة فقرة غنائية مدتها ساعتان تقريبًا، بالرغم من أنه كان يغني بحفلات الزفاف فقرة غنائية مدتها خمسون دقيقة فقط.

 

وأوضح المصدر أن الهضبة كان يحصل على أجر قدره 60 ألف دولار نظير الغناء بالأفراح، ويعد هو المطرب الأعلى أجرًا في الوطن العربي، ورغم ذلك، قرر اعتزال الغناء بالأفراح، وهو قرار اتخذه عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر وآخرون.

 

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