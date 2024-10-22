الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

غدا، باسم يوسف ضيف بيرس مورجان من لندن

باسم يوسف وبيرس مورجان،
باسم يوسف وبيرس مورجان، فيتو

يحل الإعلامي باسم يوسف غدا ضيفا على المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان من العاصمة الإنجليزية لندن.

ونشر باسم يوسف صورة له مع بيرس مورجان عبر حسابه على منصة X وكتب قائلا: غدا مع بيرس مورجان من لندن.

 

برنامج Arabs Got Talent


في جانب آخر، يشارك باسم يوسف في لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج Arabs Got Talent، والذي انطلقت أولى حلقاته الأربعاء الماضي.

ويتمتع البرنامج  بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

 

وتدور حلقات البرنامج بشكل عام على صعود المتسابقين على المسرح لتقديم مواهبهم على الهواء مباشرة، والبرنامج مقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المقابلات وتجارب الأداء، والمرحلة الثانية مرحلة التشاورات، والثالثة مرحلة النصف نهائيات، وأخيرا المرحلة النهائية.

 

 

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