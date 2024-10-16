تعرف على موعد حفل أصالة في مهرجان موسم الرياض

تستعد الفنانة أصالة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 21 نوفمبر المقبل.

كما تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي لها في عاصمة سلطنة عمان «مسقط» يوم 29 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها بالدول العربية التي بدأتها منذ الموسم الصيفي.

وكانت طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل للجمهور للحجز عبر موقعها الإلكتروني.، حيث جاءت الأسعار بين الفئات السعرية التالية: (66.03 دولار أمريكي، 92.44 دولار أمريكي، 171.67 دولار أمريكي، 224.49 دولار أمريكي، 303.72 دولار أمريكي، 515 دولار أمريكي).

ألبوم أصالة نصري - ثم أنا

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت 5 أغاني من ألبوم الفنانة أصالة نصري الحديد الذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي.

على الجانب الآخر كانت توجهت الفنانة أصالة إلى الله بالدعاء للشعب اللبناني، في ظل المحنة والأوضاع الدامية التي يمر بها لبنان حاليا.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: الله يحفظ لبنان ويحفظ شعبه وأرضه، ويحميه ويطلعه من هالوجع إللي واجعنا معه يارب العالمين.