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ثقافة وفنون

مصطفى حجاج ينهي تعاقده مع المنتج هاني محروس

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج

أنهى المطرب الشاب، مصطفي حجاج، تعاقده مع المنتج الفني، هاني محروس، بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما.

وفي هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، تفاصيل إنهاء التعاقد بين محروس وحجاج، حيث أكد أن التعاقد بين الثنائي إنتهي منذ أيام، واتفقا الطرفين على توقف مسيرة العمل بينهما.

وقال المصدر إن إنهاء التعاقد جاء بالتراضي، مشيرًا إلي أنه من الممكن أن يتعاون حجاج مع هاني محروس في تسجيل أغاني، بعيدًا عن فكرة الإنتاج نهائيًا.

وأكد، أن مصطفي حجاج، وضع خطة جديدة للعمل، بشكل منفرد، وذلك لمفاجأة جمهوره بأغاني جديدة، على مدار الأيام المقبلة.

وعلى الجانب الأخر، كان الفنان مصطفي حجاج طرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة 

أغنية السهرة صباحي لمصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وطرح الفنان مصطفي حجاج  أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري،  بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفى حجاج وجاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس.


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أغنية مصطفي حجاج اغنيته الجديدة هاني محروس هندسة صوتية المنتج هاني محروس

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