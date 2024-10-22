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ثقافة وفنون

“عاشق” يترك صدارة البوكس أوفيس لـ“إكس مراتي”

عاشق، فيتو
عاشق، فيتو

 حقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم  أمس الإثنين إيرادات بلغت 129,881 جنيه، متراجعا عن صدارة البوكس أوفيس واحتل المرتبة الثانية بين الأعمال المعروضة معه، بينما جاء فى المرتبة الأولي فيلم “إكس مراتي”.

قصة وأبطال فيلم عاشق

 تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين  شاب  (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)،  تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وجاء طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

 

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أسماء أبو اليزيد إكس مراتي البوكس اوفيس محسن محيي الدين الفنان احمد حاتم

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