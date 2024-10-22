الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

شيرين وأنغام ونجوى كرم، تفاصيل أبرز حفلات النجوم بدبي قريبا

شيرين وأنغام، فيتو
شيرين وأنغام، فيتو

حفلات دبي ، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، على فترات متقاربة لباقة من النجوم من مصر والوطن العربي. 

ومن خلال السطور التالية، ترصد فيتو تفاصيل أبرز 4 حفلات في دبي قريبا. 

حفلات دبي 

تحيي الفنانة أنغام ، حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم 28 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2025.

كما تحيي أيضا الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل غنائي في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا ومن المقرر إقامته يوم 13 ديسمبر المقبل 

وتتراوح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، من 2413 جنيها وحتى 48 ألف جنيه. 

حفل مشترك لـ كاظم الساهر وجورج وسوف

ويستعد القيصر كاظم الساهر وجورج وسوف لإحياء حفل مشترك في دبي ومن المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل

حفل غنائي ضخم في "دار أوبرا دبي " 

وتحيي المطربة اللبنانية  نجوى كرم،  حفل غنائي ضخم في "دار أوبرا دبي " ضمن احتفالات رأس السنة.

وتطل نجوى كرم على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية، يوم 29 ديسمبر 2024 ضمن احتفالات موسم رأس السنة، لتقدم مجموعة من أغنياتها  المحببة لدى الجمهور العربي.

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