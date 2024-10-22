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ثقافة وفنون

أصالة تحيي حفلا في الكويت 29 نوفمبر

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

تحيي المطربة أصالة حفلا غنائيا في الكويت يوم 28 نوفمبر المقبل.

 

ويقام الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتطرح تذاكر الحفل غدا الأربعاء في السادسة مساءً.

 

حفل أصالة في عمان

 

في جانب آخر تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي في عاصمة سلطنة عمان «مسقط» يوم 29 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها بالدول العربية التي بدأتها منذ الموسم الصيفي. 

 

وكانت طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل للجمهور للحجز عبر موقعها الإلكتروني.، حيث جاءت الأسعار  بين الفئات السعرية التالية: (66.03 دولار أمريكي، 92.44 دولار أمريكي، 171.67 دولار أمريكي، 224.49 دولار أمريكي، 303.72 دولار أمريكي، 515 دولار أمريكي). 

 

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