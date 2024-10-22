بروفات مكثفة واستعدادات ضخمة لحفل “روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب” بموسم الرياض

بدأت الإستعدادت والبروفات المكثفة لانطلاق احتفالية ضخمة على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب"، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

روائع محمد عبد الوهاب

يشارك في الاحتفالية النجوم؛ محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.

وبدأت بروفات الغناء على روائع محمد عبد الوهاب بتشكيلة من موسيقاه ومجموعة من أجمل أغنياته الكلاسيكية.

وتنقسم أسعار التذاكر لـ 6 فئات، وهى: (295 ريالًا سعوديًّا، 395 ريالًا سعوديًّا، 595 ريالًَا سعوديًّا، 1350 ريالًا سعوديًّا، 1500 ريال سعودي، 2000 ريال سعودي).

تكريمًا لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب

يشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام تكريمًا لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعا، بل كان أيضا واحدا من أساطين الطرب ومبتكرا موسيقيا، أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.