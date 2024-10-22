الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

خطة جديدة لـ مصطفى حجاج بعد إنهاء التعاقد مع هاني محروس

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

انتهى الفنان مصطفى حجاج، من وضع خطة جديدة، بعد إنهاء التعاقد مع المنتج هاني محروس، بالتراضي بين الطرفين.

وفي هذا السياق، كشف قال  سيد حجاج، إن شقيقه المطرب مصطفى حجاج، يستعد لمفاجأة جمهوره، بمجموعة من الأغاني، خلال الفترة المقبلة.

هاني محروس ومصطفى حجاج 

على جانب آخر، كان المنتج هاني محروس، قد علق على إنهاء تعاقده مع المطرب مصطفى حجاج ، بعد نجاحهما سويا في عدد كبير من الأعمال منذ بداية “حجاج” الفنية وحتى الآن.

وقال محروس في تصريح خاص لفيتو: الكل يعلم أن مصطفي حجاج ليس مجرد مطرب أنتج أعماله الغنائية، إنما هو بمثابة أخي الأصغر، وكبر وتعلم  في بيتي وأقول له أن هذه شركته ومنزل أولاد محروس مفتوح لكل الفنانين.
 

 وأنهى المطرب الشاب، مصطفى حجاج، تعاقده مع المنتج الفني، هاني محروس، بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما.

أغنية مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة 

يذكر أن الفنان مصطفي حجاج طرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة التي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية السهرة صباحي لمصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وطرح الفنان مصطفي حجاج  أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري،  بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفى حجاج وجاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس.

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