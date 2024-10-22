الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة بدار أوبرا دبي

نجوى كرم
نجوى كرم

تحيي المطربة اللبنانية  نجوى كرم،  حفل غنائي ضخم في "دار أوبرا دبي " ضمن احتفالات  رأس السنة.

حفل نجوى كرم فى رأس السنة

وتطل نجوى كرم على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية،  يوم 29 ديسمبر 2024 ضمن احتفالات موسم رأس السنة، لتقدم مجموعة من أغنياتها  المحببة لدى الجمهور العربي.

 

من جهة أخرى، أطلت نجوى كرم في الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent عبر قنوات MBC بإطلالة مبهرة، وأظهرت تألقها  كعضو في لجنة التحكيم لهذا الموسم، التي تضم أيضًا ناصر القصبي وباسم يوسف.

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