الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

كارول سماحة عن جرائم الاحتلال: ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

أعربت الفنانة كارول سماحة عن حزنها تجاه الأحداث الدامية التي تمر بها بلدها لبنان هذه الفترة، والقصف الذي تتعرض له من قبل قوات العدو الصهيوني.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: "جبناء".. كل ما فشلوا بالغزو البري بفرغوا حقدهم وإجرامهم على المدنيين ببيروت! صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 63 شخصا وإصابة 234 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية: 18 شهيدا بينهم أربعة أطفال و60 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

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