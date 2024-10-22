الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

"الأبطال" أبرزها، 5 أفلام جديدة تعرض على شاشة الوثائقية الليلة

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

 تستعد شاشة الوثائقية لعرض سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية على مدار ساعات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.

أفلام الوثائقية

وستعرض الوثائقية 5 أفلام وهى “ الأبطال- من أرشيف الجبهة-  مصر 1919".

كذلك سيعرض فيلم معنون بـ"أشرس حيوانات العالم"، وفيلم نجوم الموسيقى التصويرية.

 

 

قناة الوثائقية

 تصدر القناة الوثائقية المصرية عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  وتعد  أول قناة من نوعها في مصر.

ويترأس الإعلامي شريف سعيد القناة الوثائقية المصرية، بينما يترأس الإعلامي أحمد الدريني قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة وتستهدف القناة الوثائقية الجديدة المشاهد المصري والعربي،  وتهتم القناة الوثائقية الجديدة بالإنجازات المصرية على مدار التاريخ في العديد من القطاعات.

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