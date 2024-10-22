الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بوسترات أبطال المسلسل السعودي خريف القلب (صور)

أبطال خريف القلب،
أبطال خريف القلب، فيتو

 طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال المسلسل السعودي خريف القلب، والذي يعد أول عمل السعودي مقتبس من الدراما التركية، ويشارك به نخبة من ألمع النجوم في مقدمتهم إلهام علي.

تفاصيل مسلسل خريف القلب 

 مسلسل خريف القلب من إخراج فكرت قاضي وبطولة عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي.

ومن المقرر عرض المسلسل يوم ٢٧ أكتوبر الجاري على منصة شاهد مجانا وبدون اشتراك.   

 

 مسلسل خريف القلب هو العمل السعودي الأول المقتبس من الدراما التركية، حيث أنه مأخوذ من العمل التركي حطام الذي تمت دبلجته وعرضه عام ٢٠١٤ بعنوان عشق ودموع، والمسلسل مكون من ٩٠ حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول طفلتين تقوم ممرضة بتبديلهما عن طريق الخطأ، وبعد 15 عامًا يتم اكتشاف هذا الخطأ الذي وقع نتيجة تشابه أسماء الطفلتين وولادتهما في نفس اليوم ونفس الساعة، وتتصاعد الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المسلسل السعودي خريف القلب خريف القلب أبطال المسلسل السعودي خريف القلب الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 10

بسمة داود تعلق على فيديو من كواليس تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 21، زوزو حزينة بسبب تغير رشدي

مسلسل برغم القانون الحلقة 26، ليلى تحبس أكرم في تابوت وتدل شعبان على مكانه

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

بناء سور عازل وكوبري عائم مؤقت بقرية البليدة بالعياط بعد حادث قطار مأساوي (صور)

باحث في الشأن الإفريقي يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي

وفاة مفاجئة لمعلمة التربية الرياضية بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر

أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا، رئيس الكاف يتوعد بعقوبات قوية

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية