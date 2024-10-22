بوسترات أبطال المسلسل السعودي خريف القلب (صور)

طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال المسلسل السعودي خريف القلب، والذي يعد أول عمل السعودي مقتبس من الدراما التركية، ويشارك به نخبة من ألمع النجوم في مقدمتهم إلهام علي.

تفاصيل مسلسل خريف القلب

مسلسل خريف القلب من إخراج فكرت قاضي وبطولة عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي.

ومن المقرر عرض المسلسل يوم ٢٧ أكتوبر الجاري على منصة شاهد مجانا وبدون اشتراك.

مسلسل خريف القلب هو العمل السعودي الأول المقتبس من الدراما التركية، حيث أنه مأخوذ من العمل التركي حطام الذي تمت دبلجته وعرضه عام ٢٠١٤ بعنوان عشق ودموع، والمسلسل مكون من ٩٠ حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول طفلتين تقوم ممرضة بتبديلهما عن طريق الخطأ، وبعد 15 عامًا يتم اكتشاف هذا الخطأ الذي وقع نتيجة تشابه أسماء الطفلتين وولادتهما في نفس اليوم ونفس الساعة، وتتصاعد الأحداث.