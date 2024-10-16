أخبار مصر: مؤتمر هام لمدبولي اليوم، افتتاح المتحف المصري الكبير، بيراميدز يقترب من خطف هداف الأهلي، ارتفاع مفاجئ بسعر النفط

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الحكومة تعقد اليوم اجتماعها الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

اليوم، افتتاح المتحف المصري الكبير تجريبيا أمام الزائرين

يفتح المتحف المصري الكبير، اليوم الأربعاء، 12 قاعة جديدة لسيناريو العرض المتحفي أمام الزائرين وذلك لأول مرة ضمن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير لقاعات العرض، لاختبار مسار الزيارة الخدمات المقدمة للزائرين.

نصفهم لـ ميسي، الأرجنتين تدك شباك بوليفيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على منتخب بوليفيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي" في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بعد ترحيله يومين، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2024، خاصة بعد إعلان وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها والتي من المقرر لها الأسبوع المقبل.

إبراهيم نور الدين يكشف موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حقيقة نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16- 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بعد زيارة بن سلمان لمصر، 4 قطاعات بالنقل تحت رادار الاستثمارات السعودية

بعد زيارة ولي العهد السعودي وحديثة عن الأولويات الاستثمارية السعودية في مصر والتي جاء في مقدمتها النقل فيتو ترصد أبرز المشروعات المرشحة للاستثمارات السعودية في قطاعات النقل المختلفة.

البرازيل تضرب بيرو بالأربعة في تصفيات كأس العالم (فيديو)

ضرب منتخب البرازيل نظيره منتخب بيرو، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة العاشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2024، وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات 1 نوفمبر المقبل.

ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بعد هبوطها لأدنى مستوى منذ أكتوبر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن هبطت بما يصل إلى خمسة دولارات هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر بفعل مخاوف حيال الطلب.

استغلوا وجوده في مصر، بيراميدز يستهدف ضم هداف الأهلي في انتقالات يناير

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي بيراميدز تواصل مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، لضمه خلال يناير المقبل.

شلل مروري يضرب الدائري أعلى ميدان الرماية بسبب عطل بمقطورة (صور)

شهد الطريق الدائري، أعلى ميدان الرماية، منذ قليل شللًا مروريًا خانقًا تسبب في تكدسات مرورية طويلة.

ويعود سبب هذا الشلل إلى عطل فني مفاجئ أصاب إحدى المقطورات، حيث انفصل أحد إطاراتها مما أدى إلى توقفها بشكل كامل في منتصف الطريق.

2350 شهيدا لبنانيا جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله خلال عام

أعلنت وحدة الاستجابة للأزمات في لبنان أن 41 شخصا استشهدوا و124 آخرين جُرحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الشهداء خلال عام من الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى 2350 شهيدا و10 آلاف و906 جرحى.

على مسؤولية خالد الغندور: الأهلي حصل على توقيع لاعب زد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع عبد الرحمن البانوبي لاعب زد لمدة أربع سنوات.

واقعة شهدت معجزتين، نجاة صياد تاه في عرض البحر 67 يوما متشبثا بجثتي شقيقه وابنه (فيديو)

في قصة ولا في الخيال، عثر على رجل أربعيني روسي على متن زورق مطاطي في عرض أبرد بحر على الإطلاق بشرق آسيا، وسط جثة طفل ورجل آخر.

البنتاجون: مكونات إضافية من منظومة "ثاد" ستصل إلى إسرائيل قريبا

أعلن البنتاجون اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع لويد جيه أوستن أذن خلال عطلة نهاية الأسبوع بنشر بطارية صواريخ دفاعية عالية الارتفاع أو ثاد THAAD وطاقمها العسكري الأمريكي المرتبط بها في إسرائيل.

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

تعرض حوض أسماك صيني لهجوم عنيف من رواده الغاضبين بعد أن تبين أن سمكة القرش الضخمة التي أثارت ضجة كبيرة في الحوض كانت روبوتا.

ياسر ريان: حسام غالي لن يكون رئيس الأهلي ورمضان صبحي لن يعود للأحمر

قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إنه من الصعب أن يكون حسام غالي رئيسًا للنادي الأهلي خلفًا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

هل يتم استقدام حكام أجانب حال تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري؟ نور الدين يرد

رد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، على ما أثير مؤخرًا باستقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كأس السوبر المصري، حال تأكد تأهل القطبان الأهلي والزمالك لها.

رئيس البنك الدولي يقدر "تكلفة الدمار" في غزة

رجح رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، تكلفة الأضرار المادية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة بين 14 و20 مليار دولار، وتكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد التكلفة.

نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة مؤتمر دولي بباريس حول لبنان بمشاركة دول "ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".