استغلوا وجوده في مصر، بيراميدز يستهدف ضم هداف الأهلي في انتقالات يناير

بيراميدز، قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي بيراميدز تواصل مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، لضمه خلال يناير المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد شريف كان في مصر للتأهيل من إصابته الأخيرة خلال الفترة الأخيرة وتم التواصل مع اللاعب من جانب بيراميدز".

واختتم: "علمنا إن الزمالك على الخط بقوة لضم اللاعب لكن محمد شريف يفضل الانتقال إلى بيراميدز في حالة عدم حاجة النادي الأهلي لخدماته".

محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، فيتو

بيراميدز ينهي إجراءات السفر للإمارات

أنهى مسؤولو نادي بيراميدز إجراءات سفر لاعبيه إلى دولة الإمارات للمشاركة بالسوبر المصري بمشاركة اربع فرق هي الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويسافر فريق بيراميدز إلى دولة الإمارات مساء الخميس القادم الموافق 17 أكتوبر الجاري.

راحة سلبية 48 ساعة للاعبي بيراميدز

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الإثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا مساء الأحد الماضي.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات غدا الأربعاء، بملعب النادي، على أن يختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض بطولة السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.