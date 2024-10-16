الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استغلوا وجوده في مصر، بيراميدز يستهدف ضم هداف الأهلي في انتقالات يناير

فريق بيراميدز لكرة
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

بيراميدز، قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي بيراميدز تواصل مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، لضمه خلال يناير المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد شريف كان في مصر للتأهيل من إصابته الأخيرة خلال الفترة الأخيرة وتم التواصل مع اللاعب من جانب بيراميدز".

واختتم: "علمنا إن الزمالك على الخط بقوة لضم اللاعب لكن محمد شريف يفضل الانتقال إلى بيراميدز في حالة عدم حاجة النادي الأهلي لخدماته".

محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، فيتو

بيراميدز ينهي إجراءات السفر للإمارات

أنهى مسؤولو نادي بيراميدز إجراءات سفر لاعبيه إلى دولة الإمارات للمشاركة بالسوبر المصري بمشاركة اربع فرق هي الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويسافر فريق بيراميدز إلى دولة الإمارات مساء الخميس القادم الموافق  17 أكتوبر الجاري.

 

راحة سلبية 48 ساعة للاعبي بيراميدز

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الإثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا مساء الأحد الماضي.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات غدا الأربعاء، بملعب النادي، على أن يختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض بطولة السوبر المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيراميدز نادي بيراميدز محمد شريف الخليج السعودي السوبر المصرى النادي الأهلي

مواد متعلقة

السوبر المصري، تعرف على برنامج بيراميدز بالإمارات

بيراميدز ينهي إجراءات سفر لاعبيه إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري

موعد سفر بيراميدز إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري

في غياب محمد شريف، الخليج يفوز على الخلود بهدف في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية