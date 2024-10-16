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أخبار مصر

الحكومة تعقد اليوم اجتماعها الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

 

يناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدد من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 

 

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 

 

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