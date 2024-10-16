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رياضة

ياسر ريان: حسام غالي لن يكون رئيس الأهلي ورمضان صبحي لن يعود للأحمر

حسام غالي، فيتو
حسام غالي، فيتو

الأهلي، قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إنه من الصعب أن يكون حسام غالي رئيسًا للنادي الأهلي خلفًا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "العامري فاروق رحمة الله عليه كان سيكون رئيس النادي الأهلي خلفًا لكابتن الخطيب ولكن حاليًا خالد مرتجي الأقرب".

واختتم ياسر ريان:" حسام غالي سيكون في الحسابات لما بعد ذلك ولكن ليس عقب نهاية ولاية الكابتن الخطيب لرئاسة الأهلي مباشرًة".

ياسر ريان: رمضان صبحي لن يعود للأهلي

كما أجاب ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، على العديد من الأسئلة الجريئة مع الإعلامي خالد الغندور.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور في فقرة أسئلة متنوعة، إذا رحل لاعبًا من أحد القطبين وعاد مرة أخرى هي وجهة نظر إدارة.

وأضاف ريان في تصريحاته، رمضان صبحي أخطأ بالرحل عن النادي الأهلي والذهاب إلى بيراميدز، وكان لا بد وأن يقدر حب جماهير الأهلي له وشعبية الكبيرة.

رمضان صبحي، فيتو

وتابع نجم الأهلي السابق، هجوم إمام عاشور على رموز الأهلي أغضبني بالتأكيد، ولكن اللاعب أعتذر، وموقف رمضان مختلف عن عاشور.

وواصل، تصريح عصام الحضري عن مانويل جوزيه إنه "خرف"، غير موفق تمامًا وأنا لاعب كبير ولي اسم في الكرة المصرية لا بد وأن أركز على تصريحاتي وجوزيه لم يقصد إهانة الحضري.

وشدد ياسر ريان، زعلت جدًا من تصريحات أحمد بلال وصعب يقال هذا الكلام على نادي كبير مثل الزمالك، وشريف إكرامي وجه نصيحة فقط ولم يذكر اسمه.

وأكد، كهربا مظلوم في الأهلي ويحتاج لمزيد من الوقت.

 

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الأهلي النادي الأهلي حسام غالي محمود الخطيب خالد مرتجى رمضان صبحي

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