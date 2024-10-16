البنتاجون: مكونات إضافية من منظومة "ثاد" ستصل إلى إسرائيل قريبا

أعلن البنتاجون اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع لويد جيه أوستن أذن خلال عطلة نهاية الأسبوع بنشر بطارية صواريخ دفاعية عالية الارتفاع أو ثاد THAAD وطاقمها العسكري الأمريكي المرتبط بها في إسرائيل.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج لوسائل الإعلام إن نظام ثاد سيستخدم لتعزيز قدرات الدفاع الصاروخي لإسرائيل في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل في 13 أبريل و1 أكتوبر من هذا العام.

وقالت سينج إن فريقًا متقدمًا من الأفراد العسكريين وبعض المكونات الأولية اللازمة لتشغيل بطارية الصواريخ وصلوا إلى إسرائيل أمس، ومن المقرر وصول أفراد ومكونات إضافية في الأيام المقبلة بهدف جعل نظام ثاد جاهزا تمامًا في المستقبل القريب.

وأضافت «اتخذ هذا القرار كجزء من التعديلات الأوسع التي أجراها الجيش الأمريكي في الأشهر الأخيرة لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية الأمريكيين من هجمات إيران».

وعندما سألتها وسائل الإعلام عن سبب الحاجة المفاجئة لنظام ثاد في المنطقة الآن، أشارت سينج إلى أن هجوم إيران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر كان ضعف حجم هجوم 13 أبريل، وأن الهجوم السابق شمل في الغالب مركبات جوية بدون طيار وصواريخ كروز أطلقت على إسرائيل بدلًا من الصواريخ الباليستية.

وقالت«في 13 أبريل، كان لدينا المزيد من مقاتلاتنا في الجو لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة، ولم تتعامل مقاتلاتنا مع هذه الأنواع من الصواريخ الباليستية»، مضيفًة أن مدمرات البحرية الأمريكية هي التي اشتبكت مع الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال هجوم أبريل وأن نظام ثاد يهدف إلى القيام بنفس الشيء، فقط من الأرض.

وتابعت «الآن، إذا اختارت إيران مرة أخرى … المزيد من الصواريخ الباليستية … فإن نظام ثاد يضيف قدرات إلى الدفاعات الجوية الإسرائيلية».

وأضافت «يمكن أن يساعد في إسقاط تلك الصواريخ وحماية المدنيين الأبرياء هناك؛ وهذا يشمل الأمريكيين الموجودين في إسرائيل».



عدة خطوات

وأشارت سينج، إلى أن قرار وزير الدفاع أوستن بنشر بطارية ثاد في إسرائيل يتماشى مع عدد من الخطوات التي اتخذتها وزارة الدفاع مؤخرًا لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي أواخر سبتمبر أمر أوستن مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بالبقاء في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية بعد تاريخ تناوبها المعتاد؛ وأعلن البنتاجون في الوقت نفسه أن القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط ستعزز بدلًا من استبدال القوات الموجودة بالفعل هناك.

وبينما لا يوجد جدول زمني محدد متاح للمدة التي سيبقى فيها نظام ثاد في إسرائيل، أشارت سينغ إلى النظام باعتباره «توفيرًا مؤقتًا» لقدرات الدفاع الجوي للمساعدة في حماية إسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد ذكرت في بيان، الثلاثاء، إن أجزاء من منظومة متقدمة مضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل أمس الإثنين، وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر «ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب ولكن لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية».