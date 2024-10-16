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أخبار مصر

شلل مروري يضرب الدائري أعلى ميدان الرماية بسبب عطل بمقطورة (صور)

عطل بمقطورة
عطل بمقطورة
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شهد الطريق الدائري، أعلى ميدان الرماية، منذ قليل شللًا مروريًا خانقًا تسبب في تكدسات مرورية طويلة.

 ويعود سبب هذا الشلل إلى عطل فني مفاجئ أصاب إحدى المقطورات، حيث انفصل أحد إطاراتها مما أدى إلى توقفها بشكل كامل في منتصف الطريق.

وقد تسبب هذا العطل في تعطيل حركة المرور بشكل كامل في الاتجاهين، مما أدى إلى تكدس عشرات السيارات والشاحنات. 

وتعمل حاليًا الأجهزة المعنية على سحب المقطورة المعطلة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

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الطريق الدائري تعطيل حركة المرور طريق الدائري ميدان الرماية عطل فني مفاجئ حركة المرور

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