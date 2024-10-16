إبراهيم نور الدين يكشف موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حقيقة نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية، إنه سيحسم موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، عقب عودته من الإمارات، حيث يراقب الحكام المشاركين في إدارة مباريات السوبر المصري.

سمير عثمان: معروف يستحق إدارة قمة الأهلي والزمالك

وفي سياق آخر أكد سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق أن محمد معروف يستحق إسناد إدارة مباراة الأهلى والزمالك فى حال وصول الفريقين للمباراة النهائية من عمر بطولة كأس السوبر المصرى.

وأوضح سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "أتمنى أن يكون التحكيم المصرى ضمن عوامل نجاح بطولة السوبر المحلي بالإمارات وأخشى عند وصول الأهلى والزمالك للمباراة النهائية مطالبتهم الاستعانة بالحكام الأجانب ".

سمير محمود عثمان، فيتو

وطالب سمير محمود عثمان الحكام أنه لابد من الحكم حب نفسه طوال سير اللقاء والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر وجميع الحكام التى تم الاستعانة بهم فى البطولة أصحاب خبرات كبيرة وقادرين على إدارة أكبر المباريات ".

انتخابات اتحاد الكرة

واختتم سمير محمود عثمان حديثه: "أتمنى خوض إنتخابات إتحاد الكرة بكل تأكيد ولكن لم أحسم الموقف حتى الآن وأرفض الحديث عن لجنة الحكام بسبب وجود محمد فاروق حاليا ويعمل بشكل جيد".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلي بطولة كأس السوبر المصري التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في الفترة بين يوم 20 إلى يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في دولة الإمارات.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري

ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.