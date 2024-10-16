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رياضة

البرازيل تضرب بيرو بالأربعة في تصفيات كأس العالم (فيديو)

مباراة منتخب البرازيل
مباراة منتخب البرازيل وبيرو، فيتو

ضرب منتخب البرازيل نظيره منتخب بيرو، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة العاشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

أهداف مباراة منتخب البرازيل وبيرو في تصفيات المونديال

وفرض منتخب بيرو نفسه منذ البداية، لكن لم تدم فرحتهم طويلًا، إذ تمكنوا من إحراز هدف في الدقيقة 13، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية VAR.

وفي الدقيقة 24، حصل المنتخب البرازيلي على ركلة جزاء، ترجمها رافينيا بنجاح إلى هدف، مما منح السامبا التقدم. 

وحاول منتخب بيرو العودة في اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن دفاع البرازيل كان متماسكًا، لينتهي الشوط بتقدم البرازيل بهدف وحيد.

ومع بداية الشوط الثاني، لم يتأخر البرازيليون في زيادة غلتهم من الأهداف، ففي الدقيقة 54، حصلوا على ركلة جزاء جديدة، ونجح رافينيا في إعادة السيناريو نفسه وسجل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 71، أضاف أندرياس بيريرا الهدف الثالث بطريقة رائعة، حيث سجل مقصية مذهلة بعد تمريرة دقيقة من لويز هنريكي. 

كما جاء الهدف الرابع عن طريق لويس هنريكي، الذي استقبل تمريرة من إيجور جيسوس، ليُنهي اللقاء بفوز ساحق للبرازيل.

 

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منتخب البرازيل منتخب بيرو تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

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