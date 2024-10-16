على مسؤولية خالد الغندور: الأهلي حصل على توقيع لاعب زد

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع عبد الرحمن البانوبي لاعب زد لمدة أربع سنوات.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عبد الرحمن البانوبي وقع على عقود الأهلي لمدة أربع سنوات بمبلغ ٧ ملايين جنيه في الموسم".

وأضاف:" زد طالب في الوقت الحالي مبلغ ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ٣٠ مليون جنيه وإعارة لاعبين من ضمنهم مصطفى أبو الخير لاعب وسط شباب الأهلي.

عبد الرحمن البانوبي، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏