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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بعد هبوطها لأدنى مستوى منذ أكتوبر

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

ارتفعت  أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن هبطت بما يصل إلى خمسة دولارات هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر بفعل مخاوف حيال الطلب.

وبحلول الساعة 00.54 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 74.49 دولار للبرميل.

 وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.85 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط  أكثر من أربعة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين أمس الثلاثاء بسبب ضعف توقعات الطلب وبعد تقرير في صحيفة ذكر أن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية، مما هدأ القلق من تعطل الإمدادات.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف مستمرة من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وأبدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء اعتراضها على نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلى صعيد الطلب، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، وكانت الصين مسؤولة عن الجزء الأكبر من تخفيضات التوقعات.

وتترقب السوق بيانات مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء. 

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.

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اسعار النفط الشرق الأوسط العقود الآجلة لخام إسرائيل حزب الله اللبناني إيران بيروت

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