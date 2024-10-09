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أخبار مصر: جريمة زوجة مصرية تهز أوروبا، تحذير هام للمزارعين، حادث دموي بالشرقية، القيعي يكشف سر أزمة قندوسي وقصة تجنيس معلول

أخبار مصر، فيتو
أخبار مصر، فيتو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

في جريمة هزَّت المجتمع الأسترالي، تواجه سيدة مصرية اتهامًا بقتل وتقطيع زوجها بعد اكتشافها زواجه بامرأة ثانية.

عدلي القيعي: تم استغلال قندوسي لإثارة الأزمات وهذه مستجدات تجنيس علي معلول

أكد عدلي القيعي أن مصر تشهد مشكلة كبيرة تتمثل في وكلاء اللاعبين، خاصة أن كل لاعب النهاردة يتعامل مع أكثر وكيل. 

مفاجأة في سعر الدولار قبل محضر اجتماع المركزي الأمريكي

تحرك الدولار بشكل طفيف اليوم الأربعاء مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

7 جثث على الأسفلت، أسماء ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية (صور)

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس بنطاق محافظة الشرقية حادث سير مروع إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من الأشخاص بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل (تريللا) مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

أكسيوس: مكالمة "حاسمة" اليوم بين بايدن ونتنياهو بشأن خطط ضرب إيران

ذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حول أي خطط تتعلق بضرب إيران.

الطن يبدأ من 52 ألف جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام استقرارًا خلال أحدث تعاملاتها، بعد موجة ارتفاعات شملت زيت الصويا والأولين.

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بإصابة 3 جنود بجراح خطيرة في جنوب لبنان.

يوم الوعيد، إجلاء مليون شخص بولاية فلوريدا الأمريكية هربا من الإعصار ميلتون

يتجه الإعصار ميلتون صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية المطل على خليج المكسيك مما تسبب في اختناقات مرورية ونقص في الوقود نتيجة نزوح آلاف السكان، فيما أمر مسؤولون أكثر من مليون شخص بالإخلاء قبل أن يضرب الإعصار منطقة خليج تامبا.

هاريس: التقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة "لا معنى له" دون اتفاق فعلي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أمس الثلاثاء خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني إنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن "لا معنى له" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.

36 شهيدا وأكثر من 150 جريحا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في لبنان.

في ظل المحاكمة، موقف أحمد فتوح من رحلة الزمالك إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك استخرجوا تأشيرة سفر أحمد فتوح للإمارات استعدادا لبطولة السوبر المحلي.

لا يمكنك السفر إلا بشرطين، صحيفة تكشف سبب تأجيل زيارة جالانت لواشنطن

كشف مسؤول إسرائيلي عن سبب تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، التي كانت مقررة إلى واشنطن الثلاثاء.

وظائف جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز وظائف قيادية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

نجم الزمالك يتمرد على تدريبات الفريق بسبب العرض الصربي

قال الإعلامي خالد الغندور إن سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك غاب عن تدريبات الفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين.

اليوم، أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد

هل الأهلي بخيل في الصرف على صفقات فريق الكرة؟ عدلي القيعي يرد

رد عدلي القيعي على رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على ما يتردد على ألسنة جماهير المارد الأحمر من أن مسؤولي قلعة الجزيرة يبخلون في ضرف الأموال لجلب صفقات مميزة لفريق الكرة بالنادي خاصة في مركزي المهاجم والجناح.

كيلو الصافي يصل لـ 500 جنيه، ارتفاع جديد يضرب أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الارتفاعات ما بين 4 إلى 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تحذير هام للمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية خلال الـ 48 ساعة القادمة

أصدر جهاز شؤون البيئة تحذيرًا عاجلًا للمزارعين بضرورة الامتناع عن حرق المخلفات الزراعية من جميع الأنواع، مثل قش الأرز وحطب الذرة وحطب القطن وغيرها، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

مصطفى الفقي يكشف مشكلة العرب مع ترامب حال فاز في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "يجب تغيير طريقة التفاوض مع إسرائيل والاستعانة بالمسارين السياسي والعسكري".

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