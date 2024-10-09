هل الأهلي بخيل في الصرف على صفقات فريق الكرة؟ عدلي القيعي يرد

رد عدلي القيعي على رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على ما يتردد على ألسنة جماهير المارد الأحمر من أن مسؤولي قلعة الجزيرة يبخلون في ضرف الأموال لجلب صفقات مميزة لفريق الكرة بالنادي خاصة في مركزي المهاجم والجناح.

وأكد عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج حارس الأهلي مع أحمد شوبير، أن الأهلي ليس بخيلًا على فريق الكرة، ولكن مسؤولي النادي يواجهون أزمة حقيقية في توفير العملة الصعبة متمثلة في الدولار واليورو من أجل التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

وأضاف القيعي أن الأهلي لا يتأخر أبدًا على إحتياجات المدير الفني للفريق الأول، أي كانت قيمة الصفقة التي يطلبها، ولكن الكل يعلن أزمة توفير العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في فشل إتمام بعض صفقات الأهلي في المواسم الأخيرة.

وأكد عدلي القيعي أن الأهلي دائمًا يضع سقف مالي لصفقاته حتى لا يورط نفسه في صفقات لا تستحق المبالغ التي تدفع فيها، ثم نتعرض للنقد بعدها.

فريق الأهلي، فيتو

الأهلي يواجه حرس الحدود وديا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني بالنادي الأهلي برنامج إعداد متكامل لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

موعد سفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏