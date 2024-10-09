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رياضة

نجم الزمالك يتمرد على تدريبات الفريق بسبب العرض الصربي

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، فيتو

الزمالك، قال الإعلامي خالد الغندور إن سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك غاب عن تدريبات الفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين.

وأضاف الغندور خلال برنامجه إستاد المحور: "سيف بقى له يومين مش بيروح تدريبات الزمالك.. وزعلان شوية من الموقف اللي هو محطوط فيه".

 

الزمالك يرفض العرض الصربي

تابع: "طبعًا سيف كان بيشارك في التدريبات الفردية مع المستبعدين سامسون ومحمد عاطف ومهاب ياسر والمدافع الشاب أحمد رفاعي، سيف كان جايله عرض صربي والزمالك رفضه".

سيف جعفر، فيتو

وكشف الغندور سر رفض العرض الصربي لـسيف فاروق جعفر قائلًا: "العرض كان هيبقى إعارة مجانية لمدة موسم والزمالك رحب لكن بوضع بند شراء بمبلغ مالي كبير والنادي الصربي تحفظ على ذلك وفشل الانتقال".

واستطرد: "كان يملك عرض إعارة من غزل المحلة واللاعب رفض يروح المحلة كان في أكثر من نادي تاني بس الأمور مش ماشية".

 

موقف جوميز من رحيل سيف جعفر

واختتم: "الأزمة أن جوميز شايف إن اللاعب من الأفضل أن يخرج إعارة أو بيع لأنه صعب ياخد فرصة.. في نفس الوقت الإدارة لما شافت أن اللاعب ممكن ميخرجش إعارة سجلته في القايمة الافريقية والمحلية تحسبًا لبقائه، واللاعب زعلان بقى لأن بيتكلم مع الادارة يقولوله المدرب اللي مش عايزك ويتكلم مع المدرب يقوله الملف مع الإدارة.. والحقيقة إن جوميز هو اللي شايف أن سيف يخرج يلعب أفضل بدل ما يفضل وما يخدش أي فرصة للمشاركة".

 

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