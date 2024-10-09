في ظل المحاكمة، موقف أحمد فتوح من رحلة الزمالك إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك استخرجوا تأشيرة سفر أحمد فتوح للإمارات استعدادا لبطولة السوبر المحلي.

الزمالك يستخرج تأشيرة سفر فتوح للإمارات

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الجهاز الإداري لنادي الزمالك أرسل اسم أحمد فتوح ضمن أسماء اللاعبين اللي هيتم استخراج تأشيرة الإمارات لهم للمشاركة في بطولة السوبر المصري، والسؤال هل فتوح هيسافر مع الفريق الإمارات".

فتوح خارج حسابات الزمالك

تابع الغندور:" الحقيقة حتى الآن أحمد فتوح خارج حسابات الزمالك للسوبر المصري تماما عشان هو عنده جلسة يوم 22 أكتوبر.. فربنا يرحم الفقيد ويغفر له.. حتى لو تم الصلح مع عائلة المرحوم لازم يحضر الجلسة وعشان كدة بنسبة كبيرة هو خارج السوبر المصري تماما إلا لو سافر مباشرة بعد الجلسة".



فريق بيراميدز منافس الزمالك، فيتو

سبب إستخراج التأشيرة لفتوح

واكمل:"طيب حد يسأل ليه الجهاز الاداري عايز يطلع له تأشيرة.. باختصار هما شايفين انهم لازم يبقوا جاهزين لأي موقف أو ظرف وجرت العادة في الزمالك انهم يطلعوا تأشيرات لكل اللاعبين في الفريق وبعدها يشوفوا مين اللي هيسافر بس الاهم يكون الجميع جاهز".

تغييرات في شخصية فتوح بعد الأزمة

وتابع:"بمناسبة الكلام عن أحمد فتوح كنت بتكلم مع أحد لاعبي الزمالك الكبار وقالي إن أحمد فتوح اتغير تماما وشخصيته بقت مختلفة تمامًا".

وأردف: "الراجل شاف ان الحادثة اللي حصلت دة درس كبير ورسالة من ربنا وبقى مداوم على الصلاة وكمان طريقة تعامله مع الجميع اختلفت تمامًا وهو حريص انه يستمر على نفس الشكل ده".

واختتم:" لاعبي الزمالك فرحانة من التغيير اللي شايفينه في أحمد فتوح وفي حالة دعم كبيرة من الجميع عشان يستمر على نفس الشكل.. ربنا يرحم الفقيد ويغفرله ويصبر اهله ويكون الموقف دة عبره لينا جميعًا".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على استاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.