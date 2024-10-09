7 جثث على الأسفلت، أسماء ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية (صور)

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس بنطاق محافظة الشرقية حادث سير مروع إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من الأشخاص بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل (تريللا) مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

حصلت “فيتو” على قائمة بأسماء ضحايا الحادث المأساوي (معظمهم من السيدات) والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

أحد ضحايا الحادث، فيتو

وجاءت أسماء المصابين: "مروة السيد مصطفى" 32 سنة، كسربالساق اليمنى وكدمات بالظهر، سمر عاطف يوسف، 27 سنة، كدمات شديدة بالجسد، جنا وليد سعيد، 10 سنوات، اشتباه بارتجاج في المخ وجميعهم من قرية كفور نجم مركز الإبراهيمية.

أحد ضحايا الحادث، فيتو

وجاءت أسماء حالات الوفاة كالتالي: “منى على إبراهيم، 34 سنة، عاطف يوسف محمد، 50 سنة، رشا سعيد محمد، 22 سنة، أسرار محمد أحمد، 25 سنة، هالة محمد أحمد، 32 سنة، كريمة حسين عثمان، 32 سنة، كريمة متولي إمام، 35 سنة جميعهم قرية كفور نجم.

غرفة عمليات النجدة

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 7 أشخاص جثث هامدة و3 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجرى تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جانب من الحادث، فيتو

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.