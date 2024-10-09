36 شهيدا وأكثر من 150 جريحا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الـ 24 ساعة

الحرب على لبنان ، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في لبنان.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "حصيلة الشهداء منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ارتفعت إلى 2119 وأكثر من 10019 جريحًا".



وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق إن "36 شهيدًا وأكثر من 150 جريحًا سقطوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية (يوم الإثنين)".

وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني أمس الثلاثاء بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الأساسي لحزب الله، لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى "دمار هائل"، بعدما كانت إسرائيل حذّرت سكان الأحياء المستهدفة بوجوب الإخلاء.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية مساء أمس الثلاثاء "لا تزال الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لسلسلة غارات كان آخرها عند نزلة الكفاءات، وقد تسببت بدمار هائل لا سيما في برج البراجنة والكفاءات والليلكي"، وهي مناطق أفادت في بيانات سابقة بتعرضها لغارات إسرائيلية، فيما تتواصل منذ 23 سبتمبر حملة القصف الجوي التي تقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية ومنشآت لحزب الله.

وأشارت الوكالة في وقت لاحق إلى "انهيار أربعة مبان سكنية متلاصقة في منطقة برج البراجنة إثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة"، دون أن توضح ما إذا سقط ضحايا من جراء الهجوم.

وفي الأسبوع الماضي، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قصف على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي منطقة مكتظة فرّ قسم كبير من سكانها بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.

ومنذ ذلك الحين، تشهد المنطقة غارات إسرائيلية عنيفة يتردد صدها في أرجاء العاصمة اللبنانية.