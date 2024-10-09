وظائف جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز وظائف قيادية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الوظائف المطلوبة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي:
1-رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات
2-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة النوبارية الجديدة
3-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة الفيوم الجديدة
4-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب نائب أول رئيس مجلس إدارة الهيئة
5-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة المنيا الجديدة
6-رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والملكية
7-رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية
8-رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار
9رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات
10-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة السادات
11-رئيس الإدارة المركزية لشئون التنفيذ بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة
12-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة اسيوط الجديدة
13-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة اخميم
14- رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة توشكا
15-رئيس الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمرانى الجديد بمدينة العلمين الجديدة
1مدير عام الإدارة العامة للمخازن
2مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة أسوان الجديدة
3مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة طيبة الجديدة
4مدير عام الإدارة العامة لشئون المشروعات بمدينة الشروق
5مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى
6مدير عام الإدارة العامة للمرافق بمدينة السادات
7مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بجهاز القرى السياحية
8مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بمدينة العاشر من رمضان
9مدير عام الإدارة العامة للدراسات الانشائية وابحاث التربة
10مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة بدر
11مدير عام الإدارة العامة للمرافق بمدينة القاهرة الجديدة
12مدير عام الإدارة العامة لعقود المشروعات
13مدير عام الإدارة العامة لمبانى الخدمات
14مدير عام التحصيل ومراكز العملاء
15مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة
16مدير عام الإدارة العامة للدراسات المساحية
17مدير عام الإدارة العامة للعقود وتسوية المنازعات
18مدير عام الإدارة العامة للموازنات
19مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المياه والصرف
20مدير عام الإدارة العامة لشئون قانون البناء الموحد
21مدير عام الإدارة العامة للدراسات المعمارية
22مدير عام الإدارة العامة لمخططات المدن
23ـمدير عام الإدارة العامة للاستثمار
24ـ مدير عام الإدارة العامة لمستثمرى السياحة والخدمات
25ـ مدير عام الإدارة العامة لشئون القرارات الوزارية للمشروعات
26ـ مدير عام الإدارة العامة لدراسات الجدوى
27ـمدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين والشكاوى
28ـمدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر
29ـمدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بمدينة العاشر من رمضان
30ـمدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة
32ـمدير عام الإدارة العامة لشئون التنفيذ بمدينة بمدينة الصالحية الجديدة
32ـ مدير عام الإدارة العامة للتصميمات والدراسات المساحية بمدينة العاشر من رمضان
الأوراق المطلوبة للتقديم
وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الاوراق المطلوبه وتضمنت ما يلي:
بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنًا (المؤهلات الدراسية – الخبرة البينية والكلية –الوظائف الإشرافية والقيادية السابق شغلها – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها وما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)
• بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك
• عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6
• صورة بطاقة الرقم القومى
• مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته مرفق به CD وفقًا للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى رقم (95) لسنة 2017.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن آخر موعد للتقديم للوظائف المعلن عنها يوم 7 نوفمبر المقبل وتقدم الطلبات باسم المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية وتسلم باليد بمقر الهيئة بالعنوان التالى: مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية – الدور الثاني – غرفة رقم 117
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