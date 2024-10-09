وظائف جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز وظائف قيادية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الوظائف المطلوبة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي:



1-رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات

2-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة النوبارية الجديدة

3-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة الفيوم الجديدة

4-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب نائب أول رئيس مجلس إدارة الهيئة

5-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة المنيا الجديدة

6-رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والملكية

7-رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

8-رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار

9رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات

10-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة السادات

11-رئيس الإدارة المركزية لشئون التنفيذ بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة

12-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة اسيوط الجديدة

13-رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة اخميم

14- رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة توشكا

15-رئيس الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمرانى الجديد بمدينة العلمين الجديدة

1مدير عام الإدارة العامة للمخازن

2مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة أسوان الجديدة

3مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة طيبة الجديدة

4مدير عام الإدارة العامة لشئون المشروعات بمدينة الشروق

5مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

6مدير عام الإدارة العامة للمرافق بمدينة السادات

7مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بجهاز القرى السياحية

8مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بمدينة العاشر من رمضان

9مدير عام الإدارة العامة للدراسات الانشائية وابحاث التربة

10مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة بدر

11مدير عام الإدارة العامة للمرافق بمدينة القاهرة الجديدة

12مدير عام الإدارة العامة لعقود المشروعات

13مدير عام الإدارة العامة لمبانى الخدمات

14مدير عام التحصيل ومراكز العملاء

15مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة

16مدير عام الإدارة العامة للدراسات المساحية

17مدير عام الإدارة العامة للعقود وتسوية المنازعات

18مدير عام الإدارة العامة للموازنات

19مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المياه والصرف

20مدير عام الإدارة العامة لشئون قانون البناء الموحد

21مدير عام الإدارة العامة للدراسات المعمارية

22مدير عام الإدارة العامة لمخططات المدن

23ـمدير عام الإدارة العامة للاستثمار



24ـ مدير عام الإدارة العامة لمستثمرى السياحة والخدمات



25ـ مدير عام الإدارة العامة لشئون القرارات الوزارية للمشروعات



26ـ مدير عام الإدارة العامة لدراسات الجدوى



27ـمدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين والشكاوى



28ـمدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر

29ـمدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بمدينة العاشر من رمضان

30ـمدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة

32ـمدير عام الإدارة العامة لشئون التنفيذ بمدينة بمدينة الصالحية الجديدة

32ـ مدير عام الإدارة العامة للتصميمات والدراسات المساحية بمدينة العاشر من رمضان

الأوراق المطلوبة للتقديم

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الاوراق المطلوبه وتضمنت ما يلي:

بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنًا (المؤهلات الدراسية – الخبرة البينية والكلية –الوظائف الإشرافية والقيادية السابق شغلها – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها وما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

• بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

• عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6

• صورة بطاقة الرقم القومى

• مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته مرفق به CD وفقًا للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى رقم (95) لسنة 2017.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن آخر موعد للتقديم للوظائف المعلن عنها يوم 7 نوفمبر المقبل وتقدم الطلبات باسم المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية وتسلم باليد بمقر الهيئة بالعنوان التالى: مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية – الدور الثاني – غرفة رقم 117