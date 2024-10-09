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أخبار مصر

مصطفى الفقي يكشف مشكلة العرب مع ترامب حال فاز في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "يجب تغيير طريقة التفاوض مع إسرائيل والاستعانة بالمسارين السياسي والعسكري".

 

رؤية نتنياهو لما تفعله إسرائيل 

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":" هناك قابلية لدى العديد من العناصر العربية والإسرائيلية لإنهاء الوضع الحالي"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يعلم أن ما يفعله حاليا لن يحقق له الاستقرار في المستقبل.

 

مشكلة ترامب مع العرب 

ولفت: إلي أن دونالد ترامب إذا فاز برئاسة أمريكا فسيكون من الصعب التفاوض معه خاصة مع تصريحاته الأخيرة ورغبته في توسيع مساحة إسرائيل.
 

تبعية إسرائيل لأمريكا 

ولفت إلي أن العالم استنفد كل درجات التعامل مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن العرب يطالبون عبر التاريخ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأتمنى أن تضغط أمريكا والأمم المتحدة بشكل أكبر على تل أبيب.

وتابع: يجب على العرب إقناع الأمريكان بأن مصالحهم في المنطقة في خطر إذا استمر الوضع كما هو عليه، مؤكدًا أن إسرائيل خرجت عن السيطرة وأمريكا ترى أنها عبء عليها، معقبا: الجميع يرى أن أمريكا أصبحت تابعة لإسرائيل وليس العكس.

 

تقزيم دور أمريكا على يد إسرائيل

وأكد: لا أتوقع أن يحدث أي شيء في الأيام المقبلة قبل الانتخابات الأمريكية، وإسرائيل نجحت في تقزيم دور أمريكا بما تفعله الآن.

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وأشار إلى أن إيران طموحها الدخول إلى النادي النووي وهذا الحلم يجعلها تتحمل الكثير، وشاه إيران انتقد بشدة في الماضي دعم أمريكا لإسرائيل.


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