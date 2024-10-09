عدلي القيعي: تم استغلال قندوسي لإثارة الأزمات وهذه مستجدات تجنيس علي معلول

عدلي القيعي، أكد عدلي القيعي أن مصر تشهد مشكلة كبيرة تتمثل في وكلاء اللاعبين، خاصة أن كل لاعب النهاردة يتعامل مع أكثر وكيل.

وتابع القيعي: "هناك وكلاء مريحين في التعامل وهناك وكلاء متعبين".

وتداول البعض في فترة ما، أن أى لاعب يريد الانضمام للأهلي عليه بتوكيل تامر النحاس، حتى أنه في أحد المرات حضر إلى الأخير ومعه قائمة تضم 265 لاعب يرغبون في الإنضمام للأهلي.

الأهلي لم يقتصر تعامله مع تامر النحاس كوكيل لاعبين

وأضاف عدلي القيعي أن الأهلي لا يفضل أي وكيل بعينه وهذه ليست سياستنا، وأنا تعاملت مع كل وكلاء اللاعبين ولم يكن عملي مقتصرا على تامر النحاس.

أحمد قندوسي، فيتو

أزمة قندوسي مع الأهلي

وتابع:"موضوع القندوسي، تواجد أمير توفيق في تركيا للتفاوض مع موليكا وكان متبقي ثلاث أيام والقيد هيقفل والقندوسي كان مرحبا جدا بالانضمام للأهلي، وتحدثت مع رئيس النادي من أجل سفر أمير توفيق من تركيا إلى الجزائر وهو ما لم يحدث، وبالتالي فإن صفقة القندوسي لم تشهد تدخل أي وكيل لاعبين فيها وتم إنهاؤها مباشرة مع مسؤولي الفريق الجزائري".

وأردف:" القندوسي أساء اختيار الوقت للحديث عن صفقة انتقاله إلى الأهلي، خاصة أنها جاءت قبل مواجهة الفريق مع سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري، وأظن أن هناك من وشى به لإثارة المشاكل في الأهلي قبل السوبر المصري".

وأكد عدلي القيعي أن عرض القندوسي للبيع قرارًا مناسبًا لكن يجب أن يصل عرض مميز للسماح ببيع اللاعب، وأنا مقتنع جدا به كلاعب جيد.

علي معلول، فيتو

ما حدث مع أمير توفيق ترقية لا استبعاد

وتابع عدلي القيعي أن قرار إدارة الأهلي بشأن أمير توفيق أعتبره ترقية وليس استبعادًا، خاصة أنه سيتقاضى راتبًا أعلي.

وكشف القيعي أن هناك أصحاب شركات متخصصة تقدموا بعروض للنادي الأهلي لتدشين فروع للنادي في أمريكا وأوروبا.

حقيقة تجنيس علي معلول

وفجر القيعي مفاجأة بشأن حقيقة تجنيس علي معلول، حيث أكد أن الأهلي فوض أحد الشركات المتخصصة في أمور التجنيس لتولي هذه المهمة، والشركة ستبحث مدى قانونية حصول النجم التونسي على الجنسية المصرية.