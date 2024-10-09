تحذير هام للمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية خلال الـ 48 ساعة القادمة

أصدر جهاز شؤون البيئة تحذيرًا عاجلًا للمزارعين بضرورة الامتناع عن حرق المخلفات الزراعية من جميع الأنواع، مثل قش الأرز وحطب الذرة وحطب القطن وغيرها، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

جاء هذا التحذير بناءً على التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت إلى أن الظروف الجوية الحالية، والتي تتميز بالتهوية السيئة والهدوء النسبي للرياح، ستؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات في الهواء النقي، وبالتالي، فإن حرق المخلفات الزراعية في هذه الظروف سيزيد من التلوث بشكل كبير، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.

الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات

وأوضح جهاز شئون البيئة أن حرق المخلفات الزراعية يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية والبيئية، إذ ينتج عن الحرق انبعاثات ضارة تحتوي على مواد سامة تؤثر سلبًا في الجهاز التنفسي وتسبب العديد من الأمراض، كما يؤدي الدخان الناتج عن الحرق إلى تدهور الرؤية وتقليلها، مما يعرض سلامة السائقين والمشاة للخطر.

ويؤدي الدخان أيضا إلى تغطية المحاصيل الزراعية ويمنع وصول أشعة الشمس إليها، مما يؤثر سلبًا في نموها وإنتاجيتها، كما يؤدي حرق المخلفات إلى فقدان التربة للعديد من العناصر الغذائية الهامة، مما يقلل من خصوبتها.

وحذر جهاز شؤون البيئة من أن أي مزارع يقوم بحرق المخلفات الزراعية سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، حيث تنص التشريعات الحالية على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس أو غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه.

ويهيب جهاز شئون البيئة بالمزارعين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، والبحث عن بدائل آمنة وصحية للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي.