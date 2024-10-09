الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير هام للمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية خلال الـ 48 ساعة القادمة

حرق المخلفات الزراعية،
حرق المخلفات الزراعية، فيتو
ads

أصدر جهاز شؤون البيئة تحذيرًا عاجلًا للمزارعين بضرورة الامتناع عن حرق المخلفات الزراعية من جميع الأنواع، مثل قش الأرز وحطب الذرة وحطب القطن وغيرها، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

جاء هذا التحذير بناءً على التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت إلى أن الظروف الجوية الحالية، والتي تتميز بالتهوية السيئة والهدوء النسبي للرياح، ستؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات في الهواء النقي، وبالتالي، فإن حرق المخلفات الزراعية في هذه الظروف سيزيد من التلوث بشكل كبير، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.

الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات

وأوضح جهاز شئون البيئة أن حرق المخلفات الزراعية يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية والبيئية، إذ ينتج عن الحرق انبعاثات ضارة تحتوي على مواد سامة تؤثر سلبًا في الجهاز التنفسي وتسبب العديد من الأمراض، كما  يؤدي الدخان الناتج عن الحرق إلى تدهور الرؤية وتقليلها، مما يعرض سلامة السائقين والمشاة للخطر.

ويؤدي الدخان أيضا إلى تغطية المحاصيل الزراعية ويمنع وصول أشعة الشمس إليها، مما يؤثر سلبًا في نموها وإنتاجيتها، كما يؤدي حرق المخلفات إلى فقدان التربة للعديد من العناصر الغذائية الهامة، مما يقلل من خصوبتها.

وحذر جهاز شؤون البيئة من أن أي مزارع يقوم بحرق المخلفات الزراعية سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، حيث تنص التشريعات الحالية على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس أو غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه.

ويهيب جهاز شئون البيئة بالمزارعين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، والبحث عن بدائل آمنة وصحية للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدخان الناتج عن الحرق المحاصيل الزراعية المخلفات الزراعية قش الأرز

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات مخيم العدالة المناخية في تنزانيا بمشاركة شباب من 100 دولة

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية في الجيزة لتقنين الأوضاع.. تقديم التسهيلات اللازمة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء.. وإدراج المخالفات البنائية للإزالة الأسبوع المقبل

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

حي جنوب الجيزة: تجديد شبكات الإنارة بمنطقة الجامعة وإيقاف الأعمال المخالفة بشارع المدبح (صور)

وزيرة البيئة تتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو

تحرير محضر غلق لبدال تمويني يعمل خارج أوقات الدوام الرسمية بإمبابة (صور)

حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمحافظة الجيزة (صور)

محافظة الجيزة ترفع تعديات الباعة الجائلين بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية (صور)

الأكثر قراءة

نجم الزمالك يتمرد على تدريبات الفريق بسبب العرض الصربي

شبيه "أبو الهول"، المرأة القطة تظهر برفقة خطيبها بعد نشر صورة قديمة لها

يوم الوعيد، إجلاء مليون شخص بولاية فلوريدا الأمريكية هربا من الإعصار ميلتون

بعد تريند صبحي كابر، عقوبة تقليد ٱو تزوير العلامات التجارية

قبل العرض الخاص الليلة، تفاصيل فيلم بيومي فؤاد الجديد

مصطفى الفقي يكشف مشكلة العرب مع ترامب حال فاز في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

في ظل المحاكمة، موقف أحمد فتوح من رحلة الزمالك إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

تحذير هام للمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية خلال الـ 48 ساعة القادمة

منوعات

المزيد

شركة طيران تعتذر لعرضها "مشاهد جنسية" بفيلم للركاب

بتهمة الإضرار بالصحة العقلية، 14 ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية