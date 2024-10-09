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خارج الحدود

لا يمكنك السفر إلا بشرطين، صحيفة تكشف سبب تأجيل زيارة جالانت لواشنطن

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، فيتو

كشف مسؤول إسرائيلي عن سبب تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، التي كانت مقررة إلى واشنطن الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت، وفي وقت سابق اليوم، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ألغى سفره للعاصمة واشنطن، التي كانت متوقعة، الثلاثاء.

وذكر موقع أكسيوس أن إلغاء السفر جاء بعد اعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بحسب مصدر مطلع.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لصحيفة واشنطن بوست، شرط عدم ذكر اسمه إن "نتانياهو أبلغ جالانت اليوم، أنه لا يمكنه الذهاب إلى واشنطن كما كان مخططا إلا بشرطين. الأول أن تجري المحادثة بين بايدن ونتنياهو، والتي كان رئيس الوزراء يتوقعها منذ عدة أيام، عبر الهاتف".

أما الشرط الثاني وفق المسؤول، هو أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على رد عسكري إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، على حد قوله.

وكان من المرتقب أن يلتقي جالانت بنظيره الأمريكي لويد أوستن، بينما تستعد إسرائيل للرد على إيران التي أطلقت صواريخ باليستية الأسبوع الماضي باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت إيران وقتها أن الصواريخ كانت ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واغتيال نصر الله، بالإضافة للمسؤول الإيراني الكبير في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.

وأفاد موقع أكسيوس أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق متزايد حيال الخطط العسكرية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، حسب ما تحدث 4 مسؤولين أمريكيين له، مضيفًا أن واشنطن لا تعارض ضرب إسرائيل لإيران لكنها تطالبها بأن تكون أكثر شفافية، وأن يكون الرد موزونًا.

 

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