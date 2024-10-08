أخبار الاقتصاد اليوم: الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات.. صعود أسعار زيت الطعام في الأسواق.. والبورصة تخسر 77 مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار اللحوم الكندوز ترتفع بنحو 7.5 جنيه في الأسواق

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ تراوحت الارتفاعات ما بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سجل سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعا بنحو 4.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350.5 جنيه، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أما لحم الكندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 7.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 396.7 جنيه في الأسواق.

أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق.

يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعا قدره 5.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 390.6 جنيه في الأسواق. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ارتفاع أسعار زيت الطعام في الأسواق

أسعار الزيت اليوم، ارتفعت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعات متباينة في الأسواق اليوم الثلاثاء، خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت الخام ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟



«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا لتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الأتية:

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو جنيهين في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 78.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 100 جنيه للتر.

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 3 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 82 جنيهًا، وتراواحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 92.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة كريستال نحو 94.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 115 جنيهًا للتر.

وزير الاتصالات يكرم أبطال بارالمبياد باريس من أبناء القطاع

قام د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم أبطال مصر من الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ولاعبي نادي المصرية للاتصالات، وذلك بحضور د. حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.



شمل التكريم اللاعبين من العاملين في المصرية للاتصالات، ولاعبي نادي المصرية للاتصالات، وهم رحاب أحمد رضوان الحاصلة على الميدالية الذهبية فى رفع الأثقال، ومحمد صبحى الألفاط، الحاصل على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال، ونادية فكرى محمد، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى رفع الأثقال، وهشام صلاح الشويخ، ومطاوع عبد الباقي أبو الخير، والسيد موسي سعد، الحاصلين على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الكرة الطائرة، وراندا تاج الدين محمد، الحاصلة على المركز الرابع فى رفع الأثقال، وهانى محسن محمد، وطه محمد عادل، وعمرو محمد فاروق، الحاصلين على المركز السادس فى رفع الأثقال، وشريف عثمان خليفة، الحاصل على المركز السابع فى رفع الأثقال.

إلى جانب محمد عيسي المشرف العام على النشاط بالنادي، حيث نجحت البعثة المصرية في الحصول على سبع ميداليات في هذه البطولة، كان نصيب الشركة المصرية للاتصالات ونادى المصرية للاتصالات منها ثلاث ميداليات، ذلك إلى جانب المشاركة القوية من المصرية للاتصالات في الميدالية الرابعة للكرة الطائرة بعدد ثلاثة لاعبين.



أشاد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما حققه أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ وإصرارهم على تحقيق العديد من الميداليات ورفع اسم مصر عاليا فى باريس، معربا عن فخره بالإنجاز الرياضى الذى حققه أبطال المصرية للاتصالات

وأكد د. عمرو طلعت على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم أبطال ومواهب مصر فى مختلف الألعاب البارالمبية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية، مشيرا إلى دور الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذو الاعاقة والتى تعد مركز بحث وتطوير وحاضنة تكنولوجية للشركات التى تعمل فى مجالات التكنولوجيات المساعدة عن طريق تطويع كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من برمجيات وأجهزة ومعدات لخدمة ومساندة ذوى القدرات الخاصة.

أضاف أن الأكاديمية توفر معامل متطورة على أعلى مستوى للشركات العاملة في مجال التكنولوجيات المساعدة لتطوير برمجياتها لتصبح أكثر قدرة على ملائمة مستخدميها وبالتالي توفير الدعم الذي يتطلعون إليه.



وأشار د. عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم كافة المبادرات والأفكار الخلاقة والهادفة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الأشخاص متحدى الإعاقة من أجل بناء مستقبل رقمى أفضل لأبنائنا من متحدى الإعاقة وأبطال مصر فى الألعاب البارالمبية.

وعبر د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال التكريم، عن فخره بالإنجازات التي حققها أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024. وقال: "نشعر بالفخر لما حققه أبطالنا البارالمبيون من إنجازات مشرفة تعكس روح العزيمة والإصرار وهذه الإنجازات ليست مجرد ميداليات بل هي قصة نجاح وملحمة وطنية تؤكد قدرة شبابنا على تحقيق الأفضل في كافة الظروف ونحن نعمل بشكل مستمر لدعم أبطالنا وتوفير المناخ الرياضي المناسب لهم ليتمكنوا من مواصلة مسيرتهم وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويات العالمية".





البريد يصدر بطاقة تذكارية لأبطال مصر الحائزين في أولمبياد باريس

أصدرت هيئة البريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤.

صرّح عبده علوان رئيس مجلس إدارة البريد المصري بأن ما حققته البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ يعد إنجازًا كبيرًا يؤكد أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة تحققان الصعاب.

أشار إلى أن هذا الإنجاز قد ساهم في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.

أضاف علوان أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليدها في تاريخ الوطن.

جدير بالذكر أن مقاس بطاقة البريد (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف متعددة الألوان أوفست قيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية الـ"QR Code" لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكّنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.





البورصة تخسر 77 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة.



انطلاق النسخة السادسة من ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين 9 نوفمبر

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024، وسيُعقد الملتقى في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، تحت عنوان"رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، وذل تحت رعاية كل من رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.

يهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع. سيتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة.

أعرب علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن سعادته البالغة لتنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين للسنة السادسة على التوالي. والذي يُعتبر من أبرز الفعاليات على أجندة مؤتمرات التأمين الإقليمية، حيث يجمع بين كبار الخبراء وصناع القرار في القطاع.

وأكد الزهيري أن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية، بدعم من جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد القومي. كما أوضح سيادته بأن جلسات الملتقى هذا العام سوف تستهدف عددًا من المحاور الهامة التي من شأنها المساهمة في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة التأمين والمضي قدمًا.

وقد شهدت صناعة التأمين تحولًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث استجابت بفاعلية لالتزاماتها المتزايدة تجاه حاملي وثائق التأمين. وقامت صناعة التأمين بالتعامل مع انقطاعات غير مسبوقة في الأعمال، وبذلت قصارى جهدها لضمان رضا العملاء، مما أثبت أهمية التأمين في أوقات الأزمات الحادة.

كما افاد بأن يجب على شركات التأمين الاستفادة من الزخم الحالي لإعادة تقييم مستقبلها وإعادة تشكيل مكانتها في العالم. ويتطلب هذا التحول استراتيجيات مبتكرة وباستجابة فعالة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يُعزز من قدرة الصناعة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا ومكثف بمشاركة أكثر من 1000 مشارك يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة مما يقرب الى 30 دولة حول العالم.





الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، ففي المزرعة أي أسعار الجملة؛ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين، فيما ارتفع سعر الفراخ البلدي نحو 5 جنيهات.

فيما ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية للمستهلك بنحو 3 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك بنحو 5 جنيهات؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:



البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 84 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 110 جنيهات إلى 111 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.