طن زيت الذرة بـ 55 ألف جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق
أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع، إضافة إلى سعر الأولين وزيت الذرة، وعباد الشمس.
أسعار الزيت الخام في الأسواق
وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:
أسعار زيت الصويا في الأسواق
- بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه.
أسعار الزيت المكرر في الأسواق
- بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 55 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.