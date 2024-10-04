بعد تخطي سعر الكتكوت الـ 51 جنيهًا.. شعبة الثروة الداجنة تطالب بتدخل الحكومة.. وتوقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعات جديدة في الأسواق، مسجلة مستوى سعريا لم تصل له من قبل، ليصل سعر الكتكوت إلى 52.5 جنيه، وذلك بعد أيام من إعلان فتح استيراد الكتاكيت لسد العجز الحالي في السوق، فما هي أسباب مواصلة سعر الكتاكيت الارتفاع في الأسواق، وتأثير ذلك على أسعار البيض والدواجن؟

تخطي سعر الكتكوت الـ 50 جنيهًا غير منطقي

استنكر الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصول سعر الكتكوت ليتخطى الـ 50 جنيهًا، قائلًا: إن هذا السعر غير منطقي أبدًا، ومتسائلًا أين التكلفة الحقيقة للكتكوت لتصل به إلى هذا السعر.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

مطالبة المنتجين بإعلان تكلفة إنتاج الكتكوت

وطالب «السيد» من المنتجين إعلان تكلفة إنتاج الكتكوت التي وصلت بسعره ليصل إلى هذا الحد الجنوني من الارتفاع، لكن كل ما يقال أنه يوجد شحية في الكميات وأن الطلبات مرتفعة عن المعروض.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

لا يوجد مبرر لرفع أسعار الكتكوت لهذا السعر

وأضاف أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار الكتكوت لهذا السعر، وعليه كان على الحكومة استيراد الكتكوت طالما أن المنتجين لا يريدون ذلك، لأن المنتجين يحاولون السيطرة على السوق، وأنه عند تجاوز الحدود، فإنه من حق الحكومة التحرك لإنقاذ المنتج الصغير الذي يمثل نحو 70 % من المنظومة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

المنتجون تكبدوا خسائر كبيرة جدًا خلال عام 2022

وقال: نحن نعترف بأن المنتجين تكبدوا خسائر كبيرة جدًا خلال عام 2022، التي اضطروا معها لخسارة القطعان، لكن نحن في عام 2024، ومرت سنوات واستطاع خلالها المنتجون تعويض خسائرهم وتحقيق الأرباح، فلماذا يصرون على مواصلة رفع السعر دون وجه حق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

مطالب بتدخل الحكومة العاجل في ضبط المنظومة

وجدد «السيد» مطالبه بتدخل الحكومة العاجل في ضبط المنظومة، والعمل على تفعيل بورصة الدواجن الرئيسية، وتحديد التكلفة الفعلية لجميع المنتجات في المنظومة من خلال خبراء من الجهات كافة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

تأثير ارتفاعات أسعار الكتاكيت على سعر الدواجن والبيض

وعن تأثير ارتفاعات أسعار الكتاكيت على سعر الدواجن والبيض، أوضح «السيد» أن الكتكوت حاليًا يمثل أكثر من 55% من سعر كيلو الفراخ، ومع استمرار ارتفاعه فإن ذلك ينذر بارتفاعات جديدة في سعر الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، وهذا مالا نريده أبدًا، لذلك يجب أن تتدخل الحكومة سريعًا لحل الوضع الراهن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 46 إلى 51.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 42 و42.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 22 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو من 21 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 10 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كتكوت هجين من 18.5 جنيه إلى 19.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 20 إلى 21.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22.5 جنيه إلى 23.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو نحو 51 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت كب نحو 52.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت روص من 43 إلى 48 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 27 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.