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اقتصاد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، واصلت أسعار الدواجن الارتفاع في الأسواق اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، وارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 5 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 82 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 112.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 98 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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