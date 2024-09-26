الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البريد يوقع بروتوكول تعاون مع شركة السكر لتقديم الخدمات للمواطنين

عصام البديوي العضو
عصام البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية يتيح للهيئة تقديم خدمات الشركة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. 

ووقّع البروتوكول كل من  عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، واللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وأكد عبده علوان أن هذا البروتوكول يعكس تعاون مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتسهيل الخدمات على المواطنين، كما سيساهم في تطوير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة، مما يقلل من تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية، ويدفع نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأشار عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية وترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح عبده علوان أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في التسهيل على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في حصولهم على الخدمات مثل صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من ٤٦٠٠ مكتب بريد إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، منتشرين بجميع المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يضمن تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية أثناء الحصول على خدماتها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع.

وعقب توقيع البروتوكول، قال اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية: "إن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا للسياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومميكنة ومتكاملة من خلال كافة الجهات الحكومية والمجتمع بعناصره المختلفة للتيسير على كل فئات المجتمع في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر".

وأوضح  اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والهيئة القومية للبريد في المجالات المالية والخدمية والتسويقية من خلال استغلال القنوات والخدمات المتعددة والقدرات المعلوماتية للهيئة القومية للبريد والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر وتسليمها للعملاء بالعنوان المسجل عند تقديم الطلب.

 

الهيئة القومية للبريد السكر والصناعات التكاملية المصرية الصناعات التكاملية مكاتب البريد المصري

مواد متعلقة

التموين: صرف مقررات أصحاب البطاقات خلال سبتمبر بنسبة 100%

قرار جديد من التموين بشأن صرف السكر الحر

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

بعد اتجاه الكويت لرفع أسعار البنزين للوافدين، هل تتخذ مصر القرار؟

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية