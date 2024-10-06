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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت  أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ تراوحت الارتفاعات ما بين 3.5 جنيه و13.5 جنيه؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

 سجل سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعا بنحو 13.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 374 جنيهًا، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 340 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم الكندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 9.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 410.5 جنيه في الأسواق.
  2. أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 360 جنيهًا للكيلو في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعا قدره 3.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 399 جنيهًا في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا في الأسواق.
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أسعار اللحوم الكندوز ترتفع في الأسواق

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