يصل لـ 20 جنيها، انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق اليوم الإثنين

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا ملحوظًا، وتراوحت الانخفاضات ما بين 4 إلى 20 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وانخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 20 جنيهًا مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420.5 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض في سعر لحم ضاني بالعظام

وانخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 393.3 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.